Fetö Sanığı Eski Öğretmene 9 Yıl Hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski Türkçe öğretmeni 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Melek Aydın ve avukatı katıldı.

Aydın, son savunmasında, örgütün sohbetlerine katıldığını ve evlerinde kaldığını belirterek, "Bu örgütün gerçek halini bilseydim evlerinde kalmazdım. Devlete sızacağını bilseydim yanında olmaz, karşısında olurdum. Ben ve ailem çok yıprandık. Ceza verilse dahi en azından bu süreyi ailemle birlikte geçirmek istiyorum." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verip, tutukluluğunun devamına hükmetti.