Fetö Sanığı Eski Hakime 9 Yıl Hapis
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski hakim Yusuf Bulut ile avukatı katıldı.
Sanık Bulut, atılı suçlamaları kabul etmedi. 2008-2009 yıllarında Yargıtay tetkik hakimiyken sohbetlere katıldığını belirten Bulut, ancak suç unsuru oluşturacak bir eyleme karışmadığını öne sürdü.
ByLock programını bir öğretmenin telefonuna yüklediğini kaydeden Bulut, eklediği kişileri hatırlamadığını ve örgütsel görüşme yapmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u kullandığını, ele geçirilen dijital materyallerindeki incelemede FETÖ elebaşının fotoğraf ve videolarının yer aldığını belirterek, Bulut'un cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Heyet, sanığın cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.