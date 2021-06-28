FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray, Konya ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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