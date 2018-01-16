Fetö'nün Üniversitesine Yönelik Dava

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi'ne yönelik aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 8'i tutuklu 26 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan duruşmaya "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılması talep edilen aralarında profesör ile doçentlerin de yer aldığı 8'i tutuklu 26 sanık katıldı.

Söz alan tutuksuz sanıklardan Ömer Akyürek, 2011 yılında Zirve Üniversitesi'nde göreve başladığını ifade ederek, Bank Asya'daki hesabını da bu sebeple açtırdığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "bir ara hesaplarında artış olmuş" sorusuna sanık, farklı banka hesapları bulunduğunu, buradaki paraları tek hesapta toplamak istediğini kaydederek, örgütün para yatırma çağrısından haberi olmadığını ileri sürdü.

Çocuklarını örgütün dershanesine gönderdiği iddialarıyla ilgili de sanık Akyürek, şunları kaydetti:

"Örgütün dershanesine gidip, Zirve Üniversitesi'nde çalıştığımı söyleyerek 'indirim hakkı var mı?' diye sordum. Oradaki görevli bana 'sen tayine tabii değilsin' dedi. Tayinden kastının ne olduğunu sorduğumda, cemaatin istediği yere giden kişiler için kullandıklarını öğrendim. Kızım eve yakın yine örgütle iltisaklı olan bir dershaneye gönderdim. Hem eve yakın olduğu hem de kardeş indirimi olduğu için diğer çocuğumu da buraya gönderdim."

Mahkeme Başkanı Durmaz, sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesinde bazı sanıkların FETÖ üyesi olduğunu, 17-25 Aralık'tan sonra gizlendikleri söylediğini hatırlatması üzerine sanık Ömer Akyürek, kesin bir ifade kullanmadığını tahminlerini söylediğini aktardı.

Sanığın ilk ifadesiyle çelişkili ifadeler verdiğini belirten Başkan Durmaz, "Ne demek istediğini evirip çevirme burada terör örgütü üyeliği iddiasıyla sanıklar yargılanıyor." diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık "Biliyorum demek iddialı bir cümle, ben düşünüyorum, tahmin ediyorum demek istedim." dedi.

Akyürek, "Zirve Üniversitesi'nde daire müdürleri ile altında çalışanların yüzde 90'ı cemaat mensubudur" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Doğrudur, akademik yapılanmasında bu rakam yüzde 30'a düşer. Zirve Üniversitesi'nin Nakıboğlu ailesinin olduğunu biliyordum ancak 2012 yıllında örgüt olduğunu anladım. Ben 2013 yılında bu üniversitede çalışmayı istemedim ancak dönem arasında yeni bir iş bulamadığım için sözleşme imzalamak zorunda kaldım. 2011 yılında 3 defa doçentlik başvurusu yaptım üçünde de ret cevabı aldım. Hem bunu hem de çocuklarımın eğitiminin yarım kalacağını düşündüm için devam ettim. 2016 yılında kesin ayrılmayı göze almıştım. Zaten darbe girişimi sonrası kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Sanık Akyürek, yine soruşturma aşamasındaki "Bütün araştırma görevlileri Vahap Aktaş'a bağlıydı. Bu kişi başka üniversitelere tayinlerini bile organize ederdi" sözlerinin de duyum olduğunu birebir şahit olmadığını kaydetti.

Akyürek, "Kimden duydun?" sorusunu "hatırlamıyorum" diye yanıt verdi.

Sanık Akyürek, gizli tanık Kılıç'ın dile getirdiği "cemaat yanlısı olmayan (Zirve Üniversitesi) kolay kolay işe alınmazdı" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Sanık devamla, "Yayınlanmış 9 kitabım var, hiçbiri cemaatin yayın evinde basılmadı, dershanelerinde görev yapmadım, evlerinde kalmadım, örgütün çökertilmesi için kendi isteğimle gidip ifade verdim. Beraatımı isterim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Mustafa Şanver de üniversitede 2011 yılında çalışmaya başladığını belirterek, "2013 yılı öncesi örgüt denilmediği için girmiştim. Daha sonra bir TUBİTAK projesi olduğu için ayrılamadım." dedi.

Sanık Şanver, çocuklarını örgütün dershanelerine gönderdiği iddialarıyla ilgili de dershanenin evlerine yakın olması nedeniyle gönderdiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı Durmaz'ın, "Örgüt, herkesin evinin yanında dershane yapmış sanki? Örgüt dershane yaparken böyle bir ayrım mı yapmış, bilgin var mı?" sorusuna da sanık Şanver, "Öyle bir ayrım yok." diye yanıt verdi.

Derste propaganda yaptığı yönündeki gizli tanık ifadesinin de doğru olmadığını öne süren sanık Şanver, "Ben derslerimi Türkçe bile vermiyorum, kesinlikle ifadesi doğru değildir. Öğrencilerime sorulsun, burada dinlensin kesinlikle örgüt propagandası yapmadım." diye konuştu.

Duruşmaya öğle arası verildi.