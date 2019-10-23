FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı

23.10.2019 19:10

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalananlardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 16 kişiden Zehra Bozkurt hakkında yapılan araştırma sonucu, babasının örgütün üst yöneticilerinden Mustafa Özcan olduğu anlaşıldı.

Hakkında sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" olduğu bilgisi bulunan Özcan'ın, ByLock kullanıcısı ve kayyum atanan Kaynak Holding yöneticisi ve ortaklarından olduğu belirtildi.

Özcan'ın UYAP sorgulamasında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma ve 30 Temmuz 2014'te yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu, MERNİS adres kaydının da Kazakistan olduğu tespit edildi.

Şüpheli Özcan ve "Başyüceler şurası"nın, FETÖ'nün Ergenekon ve 7 Şubat operasyonları ile 17/25 Aralık olaylarının kritik kararlarını alan, önemli tayin ve terfilerin karara bağlandığı, başkanlığını Mustafa Özcan'ın yaptığı, başlarda 6, sonraki dönemlerde ise örgüt içinde üst düzey görev yapan 12 imamdan oluşan yapıdan birisi olduğu ifade edildi.

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA