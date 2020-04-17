FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
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FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü

FETÖ'nün kilit ismi olarak bilinen ve araması bulunan Rahmi Bıyık, yaşadığı Londra'da koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Bıyık, hayatını kaybetti.

17.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:00
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Rahmi Bıyık'ın Londra'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün kilit ismi olarak bilinen ve araması bulunan Rahmi Bıyık, yaşadığı Londra kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Tedavi altına alınan Bıyık'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

FETÖ'NÜN MALİ İŞLERDEN SORUMLU İMAMI OLARAK BİLİNİYORDU

FETÖ'ye ait olduğu bilinen HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyık aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra bir sürede Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bıyık'ın adı son olarak Mansur Yavaş'ın CHP'den aday gösterildiğinde geçmişti.

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün ise Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.

Kaynak: İHA

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