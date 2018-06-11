Fetö'den Gözaltına Alınan Cihan Medya Çalışanları Adliye Sevk Edildi

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kapatılan Cihan Haber Ajansı (CHA) muhabiri ile Feza Gazetecilik Cihan Medya çalışanı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Cihan Haber Ajansının muhabiri M.A. ile Feza Gazetecililik Cihan Medya çalışanı A.M.'yi geçtiğimiz Cuma günü gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.A. ile A.M. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. - SAMSUN