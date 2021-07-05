Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Muhammet İbrahim Bedir idaresindeki 48 AGM 663 plakalı otomobil, Akarca Mahallesi Şehit Fethi Bey Parkı'nın yanındaki yolda, Mustafa Doğuşcan Aydoğdu'nun (30) kullandığı 48 F 0807 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır