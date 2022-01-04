ESENLER, İSTANBUL (İHA) - - Fethi Gemuhluoğlu Esenler'de anıldı

Fethi Gemuhluoğlu doğumunun 100. yılında Esenler'de panel düzenlendi

İSTANBUL - Sevgi ve dostluk kavramları üzerinde titizlikle durarak gençlere yol gösteren hoşgörülü tutumuyla "gönül adamı" olarak tanımlanan bürokrat-yazar Fethi Gemuhluoğlu, doğumunun 100. yılında Esenler'de düzenlenen bir panelle anıldı.

Esenler Belediyesi tarafından yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme "gönül adamı" olarak damgasını vuran bürokrat-yazar Fethi Gemuhluoğlu anısına doğumunun 100. yılı nedeniyle Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde panel düzenlendi. Panel başlamadan önce gelen vatandaşlara yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun klibi izletildi. Ardından Moderatörlüğünü Harun Yöndem'in üstlendiği panelde, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Dr. Ali Gemuhluoğlu, Alaattin Büyükkaya ve Sadık Yalsızuçanlar, panele katılarak yazar Fethi Gemuhluoğlu ile yaşadıkları anıları anlatıldı.

"Sezai Karakoç, Nuri Pakdil bütün bunları yetiştiren Fethi Gemuhluoğlu'dur"

Bürokrat ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Dr. Ali Gemuhluoğlu, "Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılını anacağız. Fethi Gemuhluoğlu son yüzyılda Türk aydınlarına yön veren çok önemli şahsiyetlerden birisidir. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil bütün bunları yetiştiren Fethi Gemuhluoğlu'dur. Bizim dünyamızda entelektüel olmanın şehirli olmanın önemini vurgulamıştır. Şehirli olmadığımız sürece gerçekten insanların gönüllerine giremeyeceğimizi ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

"Çok ciddi faaliyetler göstermiş olan bilge kişidir"

Fethi Gemuhluoğlu doğumunun 100. yılında konuşan yazar Sadık Yalsızuçanlar "Fethi Gemuhluoğlu bizim toplumsal ve kültürel hayatımızın en kıymetli aktörlerinden Türkiye'nin bir bakıma geleceğini kuran şahsiyetlerden birisi. İslam irfanın en evrensel yönlerini idrak etmiş yaşamış son derece birleştirici yeteneği keşfetme kabiliyeti olan bu yönde çok ciddi faaliyetler göstermiş olan bilge kişidir" ifadelerini kullandı.