Fetani Battal kimdir? Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl? Fetani Battal'a ne oldu?

Fetani Battal kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Bugün TBMM'deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

FETANİ BATTAL KİMDİR?

Fetani Battal 15.05.1963 'de Bayburt'ta doğdu. Eğitimci olan Battal, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik...

Ak Parti Bayburt kurucu İl Başkanıdır. 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

27 Dönem'de T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesidir. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir. "Can Nehrine Varınca İRŞADİ" isimli yayınlanmış bir Romanı var.

Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır..

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