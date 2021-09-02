Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki de MFÖ olmayacaktı
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Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki de MFÖ olmayacaktı

Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki de MFÖ olmayacaktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şensoy'un MFÖ grubunun kurulmasında etkisi olduğunu belirten Alanson, şu ifadeleri kullandı: "Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan'ın (Uğur), Ferhan Şensoy'la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu.

Şensoy'un MFÖ grubunun kurulmasında etkisi olduğunu belirten Alanson, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan'ın (Uğur), Ferhan Şensoy'la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın bestelediği 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı', diğeri 'Yalnızlık Ömür Boyu' oldu. Ferhan'ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı."

Kaynak: Hürriyet

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Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki de MFÖ olmayacaktı - Haberler Magazin
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