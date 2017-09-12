Ferdi Tayfur'un Hayatı Belgesel Oluyor...

Arabesk müziğin efesane ismi Ferdi Tayfur'un hayatı belgesel filme çekilecek...

Usta ses Ferdi Tayfur'un kızı bir çekimde bir araya geldiği yapımcı Mehmet Yıldırım'dan belgesel teklifi aldı. Mehmet Yıldırım, "Babanın büyük hayranıyım onun hayatını ölümsüzleştirmek sevenlerine hediye olarak kalacak bir belgesel çekmek istiyorum. Sen de oynarsan memnun olurum" dedi. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatının ve nasıl ünlü olduğunun konu alınacağı filme Tuğçe Tayfur'un da oynamasını isteyen yapımcı Tayfur'ların olumlu yaklaştığını prosedürleri halledikten sonra çekimlere başlamak istediklerini söyledi.

Tuğçe Tayfur babasının da onayını aldıktan sonra böyle bir projede yer alabileceğini belirtti.