Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Hey Gidi Koca Dünya şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Hey Gidi Koca Dünya sözleri!
En sevilen şarkılardan olan Hey Gidi Koca Dünya şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri konularını araştırdı.
HEY GİDİ KOCA DÜNYA ŞARKI SÖZLERİ!
Dünya handır han içinde
Yaşar onun can içinde
Rüya gibi, gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde çavdardır
Bu gün gelir, yarın gider
Dolup boşalan bir handır
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde çavdardır
Bu gün gelir, yarın gider
Dolup boşalan…