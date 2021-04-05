Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Hey Gidi Koca Dünya şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Hey Gidi Koca Dünya sözleri!

En sevilen şarkılardan olan Hey Gidi Koca Dünya şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri konularını araştırdı.

HEY GİDİ KOCA DÜNYA ŞARKI SÖZLERİ!

Dünya handır han içinde

Yaşar onun can içinde

Rüya gibi, gelir geçer

İnsanoğlu gam içinde

Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde

Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde

Hey gidi, koca dünya

Gam yükü müsün?

Söyle söyle, fani dünya

Dert küpü müsün?

Hey gidi, koca dünya

Gam yükü müsün?

Söyle söyle, fani dünya

Dert küpü müsün?

Dünya döner değirmendir

İnsan içinde çavdardır

Bu gün gelir, yarın gider

Dolup boşalan bir handır

Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde

Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde

Hey gidi, koca dünya

Gam yükü müsün?

Söyle söyle, fani dünya

Dert küpü müsün?

Hey gidi, koca dünya

Gam yükü müsün?

Söyle söyle, fani dünya

Dert küpü müsün?

Dünya döner değirmendir

İnsan içinde çavdardır

Bu gün gelir, yarın gider

Dolup boşalan…