Ferdi Özbeğen - Affetmem Asla Seni şarkı sözleri | Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferdi Özbeğen - Affetmem Asla Seni şarkı sözleri | Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Ferdi Özbeğen - Affetmem Asla Seni şarkı sözleri | Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Affetmem Asla Seni şarkısıdır. Peki Affetmem Asla Seni sözleri nelerdir? Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Affetmem Asla Seni şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - AFFETMEM ASLA SENİ SÖZLERİ

Ateş olup yaksan da

Gonca güller taksan da

Ahu olup baksan da

Affetmem asla seni.

---

Som altından taç olsan

Aşkımda muhtaç olsan

---

Derdime ilaç olsan

Affetmem asla seni.

---

Şarkı olsan dillerde

Gonca olsan güllerde

Leyla olsan çöllerde

Affetmem asla seni.

---

Yakut yüklü dal olsan

Al ipekten şal olsan

Peteklerden bal olsan

Affetmem asla seni.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ferdi Özbeğen - Affetmem Asla Seni şarkı sözleri | Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:26:33. #1.15#
title