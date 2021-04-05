Ferdi Özbeğen - Affetmem Asla Seni şarkı sözleri | Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Affetmem Asla Seni şarkısıdır. Peki Affetmem Asla Seni sözleri nelerdir? Affetmem Asla Seni şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Affetmem Asla Seni şarkı sözleri nelerdir?
FERDİ ÖZBEĞEN - AFFETMEM ASLA SENİ SÖZLERİ
Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni.
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Som altından taç olsan
Aşkımda muhtaç olsan
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Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni.
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Şarkı olsan dillerde
Gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde
Affetmem asla seni.
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Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan
Affetmem asla seni.