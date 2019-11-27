Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
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Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik itirafıyla adından söz ettiren fenomen Merve Taşkın, dün de Twitter hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı.

27.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:07
Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı

Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden ve sonrasında futbolcu Emre Aşık'ın attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen , hesabından üstsüz paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÜSTSÜZ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla Tokyo'da olan Merve Taşkın, her anını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Dün arkadaşlarıyla alışverişe çıkan ve beğendiği ürünleri alıp almaması konusunda takipçilerine danışan Taşkın, kıyafet alışveriş yaparken sınırları zorladı. Twitter hesabından üzerinde sadece etek olan fotoğraflarını paylaşan Taşkın, "Etek güzel mi aşkolar alayım mı?" diye sordu. Taşkın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM"

Merve Taşkın, 26 gün önce Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken bakireliği hakkında da açıklama yaptı. Fenomen Merve Taşkın, "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" cevabını vermişti.

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