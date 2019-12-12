Fenomen Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi
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Fenomen Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi

Son günlerde yaptığı kalça danslarıyla olay olan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Durmaz, şivesiyle herkesi şaşırttı.

12.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:05
Fenomen Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi

Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerinden dolayı 10 ay hapsi istenen , eğitimini tamamlamak için gittiği 'tan döndü. Türkiye'ye döner dönmez DJ'lik yapmaya devam eden Kerimcan Durmaz, dün akşam 'daki bir mekanda sahne aldı. Sahne sonrası Diyarbakır'ı gezen Durmaz, söylediği türküyle de takipçileri şaşırtmayı başardı.

DİYARBEKİR YOLUNDA TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

New York ve Los Angelas'ta yaptığı kalça danslarıyla gündeme gelen Kerimcan Durmaz, bu sefer de "Diyarbekir Yolunda" isimli türküyü okudu. Türküyü şiveli bir şekilde söyleyen fenomen, bu anları da hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sahneden gece yarısı inen Kerimcan Durmaz, bir baklavacıya gitmeyi de ihmal etmedi.

KALÇA DANSLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açan Kerimcan Durmaz, günlük yaşantısını kayda alarak paylaşmaya devam ediyor. Eğitimini tamamlamak için gittiği New York'ta metroya binerek kalça dansı yapan Durmaz, son olarak da Los Angelas'ta tanımadığı kadınlarla kalça dansı yapmıştı. Durmaz, yaptığı dansları da YouTube kanalından paylaşmıştı.


Haber Videosu

: Fenomen Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi
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