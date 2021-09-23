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Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

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Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Sosyal medya fenomeni doktor Berika Demir'in estetiksiz hali ortaya çıktı Instagram'da 1.2 milyon takipçi olan Berika'nın yıllar içerisindeki değişimi şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Çapa Tıp Fakültesi'ndan mezun olan Berika Demir, ilk olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak dikkat çekmişti. Berika, Tıp Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen yarışmada başarılı olamamıştı.

ESKİ POZLARI ŞOKE ETTİ

Doktor olan Berika, yarışma sonrası sosyal medyada verdiği iddialı pozlarıyla gündeme geldi. Hem doktorluk hem de modellik yapan 28 yaşındaki Berika'nın şimdi de estetik operasyon geçirmeden önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Instagram'da 1.2 milyon kişinin takip ettiği Berika'nın yıllar içerisindeki bu değişimi herkesi şaşırttı.

İşte Berika Demir'in estetiksiz hali;

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

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