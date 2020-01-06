Fenerbahçeliler 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi Gösterisinde Buluştu
Haberler » Güncel » Fenerbahçeliler 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi Gösterisinde Buluştu - Haber

Fenerbahçeliler 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi Gösterisinde Buluştu

Kayseri Fenerbahçeliler Derneği 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi gösterisinde buluştu.

06.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:38
Fenerbahçeliler 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi Gösterisinde Buluştu

Fenerbahçeliler Derneği 'Kekeçoğlan' Stand Komedi gösterisinde buluştu.


Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yaşar, dernek üyeleri ve Fenerbahçe taraftarları katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, Kekeçoğlan lakaplı sanatçı Fatih Altın'a gecenin anısına plaket takdim etti.


Fatih Altın, stand up komedi gösterisi ile salonda bulunanlara keyifli anlar yaşattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler