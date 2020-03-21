Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme yapılacak.

Fenerbahçe Beko basketbol erkek A takımında yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımdan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlandı.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyeti duruma ivedilikle müdahale ederken takım detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle