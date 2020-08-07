Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Döviz borcumuzu bile TL'ye çevirmemize imkan tanınmıyor"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
07.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:47
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA