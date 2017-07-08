Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Romanya 2. Lig Ekibine 3-2 Yenildi
Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Juventus Bucureşti'ye 3-2 yenildi. Fenerbahçe'nin gollerini yeni transfer Mehmet Ekici kaydetti.
Bu sezona erken başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Juventus Bucureşti ile karşılaştı.
FENERBAHÇE İLK YARIDA KAYIP
Maça çok hızlı başlayan Rumen ekibi, ilk yarıyı Andrei Musca, Liviu Bajenaru ve Ciprian Petre'nin golleriyle 3-0 önde kapattı.
EKİCİ YILDIZLAŞTI AMA YETMEDİ
İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici'nin oyuna ağırlığını koymasıyla bir anda maçı dengeye getirdi. Önce 56. dakikada Ekici'nin golüyle farkı 2'ye indiren Kanarya, 67. dakikada yine Ekici'nin şık golüyle skoru 3-2'ye getirdi. 2 gol atarak yıldızlaşan Mehmet Ekici, sakatlanarak oyundan alındı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.