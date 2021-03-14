Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının gollerini kim attı?
Fenerbahçe ligin 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Gençlerbirliği canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Gençlerbirliğimaçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Gençlerbirliği hangi kanalda? Fenerbahçe - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar! Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maç 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.
Fenerbahçe'nin golleri:
35. dakika : Filip Novak
Gençlerbirliği'nin golleri:
40. dakika : Serdar Aziz
63. dakika : Floyd Ayite
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile devam etmektedir. Özet linki maç bittikten sonra aktif olacaktır.
MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 14 Mart Pazar saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
METE KALKAVAN(VAR)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
CEMİL KAYHAN(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)