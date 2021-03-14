Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe ligin 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Gençlerbirliği canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.

Fenerbahçe'nin golleri:

35. dakika : Filip Novak

Gençlerbirliği'nin golleri:

40. dakika : Serdar Aziz

63. dakika : Floyd Ayite

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile devam etmektedir. Özet linki maç bittikten sonra aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 14 Mart Pazar saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

METE KALKAVAN(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)