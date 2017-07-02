Fenerbahçe, Dani Alves'in Transfer Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Juventus'tan ayrılan Dani Alves'in bugünkü haberlerde Fenerbahçe ile görüştüğü yazılmıştı. Resmi sitesinden açıklama yayınlayan Fenerbahçe bu iddiaları yalanladı.

Açıklama şöyle :

"Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır. Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz."