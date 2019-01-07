Fen İşleri Ekipleri Vatandaşın Yardımına Koşuyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda, belirlenen programlar dahilinde ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra mevsimsel sebepler ve sağanak yağışlardan kaynaklı vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz bu hafta sonu da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüler. Fen İşleri Ekiplerimizce son olarak Deniz Mahallesi'nde sağanak yağış sebebiyle biriken suyun tahliyesi yapıldı. Kuşalanı Mahallesi'nde su kanalları temizlenerek biriken molozlar kaldırıldı. Meydan Mahallesi'nde su kanalları ve arklarda temizlik çalışması yapıldı. Deniz Mahallesi Kanal Yolunda yol yapım çalışması yapıldı. Sutaşı Mahallesi'nde tesviye çalışması gerçekleştirildi. Yeşilköy Mahallesi'nde büz genişletme çalışması yapıldı. Mağaracık Mahallesi Yıldırım Sokak'ta yol tesviye çalışması sürdürülüyor. Kurtderesi Mahallesi mezarlık yolunda yol çalışması yapıldı. Koyunoğlu Mahallesi'nde arklar temizlendi. Vatandaşlarımızın refahı ve güvenli ulaşımını sağlamanın yanı sıra kış aylarında mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler