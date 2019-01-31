Federal Almanya Meclisinde Nazi Kurbanları Anıldı

Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 74. yıl dönümünde, Nazi kurbanları Federal Alman Meclisinde (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl Federal Alman Meclisinde yapılan anma törenine, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile 86 yaşındaki yazar ve bilim adamı Prof. Dr. Saul Friedlaender katıldı.

Friedlaender, burada yaptığı konuşmada, yabancı düşmanlığı, otoriter yönetim uygulamaları ve özellikle aşırı milliyetçiliğin dünyanın her yerinde yükselişine şahitlik etmenin endişe verici olduğunu söyledi.

Anne ve babasının Auschwitz kampında öldürüldüğünü dile getiren Friedlaender, Nazi yönetiminden kaçma hikayesini anlattı.

Ailesinden 10 yaşında ayrılmak zorunda kaldığını ve isminin değiştirildiğini belirten Friedlaender, 1948'de İsrail'e gittiğini söyledi.

Friedlaender, "İsrail'in var olma hakkını savunmak benim için temel ahlaki bir zorunluluk." ifadesini kullandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı konusunda uyarılarda bulundu.

Meclis Başkanı Schaeuble, "Yahudilerin ülkemize kendilerini güvende hissetmedikleri için tekrar göç etmeyi düşünmeleri bizi utandırıyor ancak sadece utanç yeterli değildir. Direnişimize ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA