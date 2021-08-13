FB token kaç TL Paribu?

Paribu'da en son listelenen tokenlerden biri olan FB Token FB token kaç TL Paribu? sorusunun yanıtı merak edildi.

FB token kaç TL Paribu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ön satışa sunulan Fenerbahçe Token'in bugün itibarıyla tüm stokları piyasaya sürüldü. Peki, Fenerbahçe Token kaçtan satıldı? FB token kaç TL oldu? Paribu'da FB token ne kadar?

FB TOKEN KAÇ TL PARİBU?

Kripto para dünyasına hızlı giriş yapan tokenlerden biri olan Fenerbahçe Token, ön satışta iki seçenek sunmuştu. Bu seçeneklerden biri 15 TL iken diğeri 30 liraydı. Fenerbahçe Kulübü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla bir duyuru yayımladı. Duyuruda ön satış sürecinde 268 milyon 500 bin TL gelir elde ettiklerini duyurdu.

13 Ağustos 14:45 itibarıyla güncel fiyatı 48,37 TL'dir.