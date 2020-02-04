Fatma Turgut'tan yeni klip

04.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:41







"Elimde Dünya" albümünün ikinci video klibini "Günleri Bağlarken" isimli şarkısına çeken Fatma Turgut, klip çekimi için büyük bir emek harcayarak 3 hafta boyunca motosiklet dersleri aldı.& ;





İstanbul Garipçe'de buz gibi havaya rağmen 4 saat boyunca 300 kg. Harley Davidson marka motosiklet kullanarak performansıyla usta motosikletçilere taş çıkaran Fatma Turgut, senaryo gereği motosikletçi bir kızın hayatını canlandırarak klipteki güçlü performansı ve oyunculuğu ile etkileyici sahnelere imza attı.& ;





Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde gerçekleşen klibin açık alan motosiklet performansı sonrası Maslak Oto Sanayi'de Overdose Moto Garage isimli tamirhanede detay çekimleri tamamlandı.& ;















