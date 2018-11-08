Fatma Turgut Konserleriyle Adından Söz Ettiriyor

Geçtiğimiz hafta hiç dinlenmeden önce Dorock Xl sahnesi ardından Antalya'da Kepezde sahne alanünlü sanatçı Fatma Turgut konserleriyle magazin gündeminde yer almaktan mutlu olduğunu sanatımla bir yerlerde olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaktan mutluluğu görülen ünlü sanatçı Fatma Turgut sanatımla bir yerlere gelmekten son derece memnunum dedi.