Fatma Girik'in kardeşinden hastane ve yeğenine suç duyurusu

İSTANBUL'da tedavi gördüğü özel hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in (79) kardeşi Günay Girik, yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında 'ihmal' ve 'taksirle ölüme neden olma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fatma Girik, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede, 24 Ocak'ta Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Girik, 28 Ocak'ta Bodrum'da, 2015'te ölen hayat arkadaşı Memduh Ün'ün mezarının yanında toprağa verildi. Ablasının ölümünde ihmal olduğunu ileri süren Günay Girik de avukatı aracılığıyla yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında 'ihmal' ve 'taksirle ölüme neden olma' iddiasıyla Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulundu.