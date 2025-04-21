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Fatiha suresi meali nedir? Fatiha suresi okunuşu!

Fatiha suresi meali nedir? Fatiha suresi okunuşu!
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Fatiha suresi meali nedir sorusu, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak isteyen Müslümanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Namazların vazgeçilmez parçası olan Fatiha suresi, hem anlamı hem de içeriği açısından İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Peki, Fatiha suresi meali nedir ve Fatiha suresi okunuşu nasıldır?

İslam'ın temel mesajını kısa ve öz şekilde sunan bu sure, her namazda okunmasıyla biliniyor. Fatiha suresinin nasıl okunduğu ve meali merak ediliyor. . Fatiha suresi meali nedir ve Fatiha suresi okunuşu nasıl yapılır diye merak edenler için hem Arapça okunuşu hem de Türkçe anlamı aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

FATİHA SURESİ MEALİ NEDİR?

1. Rahmân ve Rahîm Allah'ın ismiyle…

2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3.O, Rahmân ve Rahîm'dir.

4.O, hesap ve ceza gününün tek sahibidir.

5.Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz.

6.Bizi dosdoğru yola eriştir;

7.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

FATİH SURESİ OKUNUŞU

Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha suresi meali nedir? Fatiha suresi okunuşu!Fatiha suresi

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