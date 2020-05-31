Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fulya Terim açıkladı Yeniköy'de market alışverişi yaparken görüntülenen Fulya Terim, eşi Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Geçtiğimiz Mart ayında korona virüse yakalanan ve yaklaşık 15 gün hastanede yatarak virüs tedavisi gören teknik direktör Fatih Terim, tedavisi bittikten sonra evde karantinaya alınmış ve bu süreçte ailesi büyük üzüntü yaşamıştı. Sağlığına kavuşan Terim'in eşi Fulya Terim, iki aylık sürecin ardından ilk kez eşinin sağlık durumu hakkında konuştu





"SAĞLIĞINA KAVUŞTU"





Yeniköy'de market alışverişi yaparken görüntülenen Fulya Terim, gazetecilerin "Fulya hanım nasılsınız? Fatih hoca ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorularına "Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Fatih hocanızda çok iyi. Çok şükür sağlığına kavuştu. Soran herkese selamı var" diyerek evinin yolunu tuttu. Fatih Terim, yaklaşık iki haftadır takımla beraber antrenmanlara çıkıyor.