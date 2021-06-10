Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın
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Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın

Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Fatih'te, bir otelin sauna kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te, bir otelin sauna kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şehnameci Sokak'taki bir otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın
Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın
Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın
Fatih'teki bir otelin sauna kısmında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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