Fatih'te yanan ahşap bina drone ile görüntülendi
Haberler » 3. Sayfa » Fatih'te yanan ahşap bina drone ile görüntülendi - Haberler

Fatih'te yanan ahşap bina drone ile görüntülendi

Fatih'te bulunan ahşap bir binada yangın çıktı.

23.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:34
Fatih'te yanan ahşap bina drone ile görüntülendi

Fatih'te bulunan ahşap bir binada yangın çıktı. 3 katlı binanın kullanılamaz hale geldiği yangın, drone ile havadan görüntülendi.


Yangın, Gıyasettin Mahallesi Saatçi Sadi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki sobadan çıkan yangın kısa sürede ahşap binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki binalara sirayeti önleyen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında binada kısmı çökme yaşandı. Vatandaşları sokağa döken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.


Yanan bina havadan görüntülendi


Yangında alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelen bina havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan binadan dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor. Öte yandan, yanan binanın yıkılma tehlikesine karşı belediye ekipleri önlem aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler