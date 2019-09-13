Fatih'te şiddetli rüzgar; ağaç dalları araçların üzerine düştü

13.09.2019 18:47

Fatih'te, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı gövdesinden ayrılarak, İSPARK'a ait bir alanda park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.Zeyrek Mahallesi, Büyük Karaman Caddesi'nde, saat 16.30 sıralarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı İSPARK'a ait park alanında park halinde bulunan araçların üzerine, şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç dalının düştüğü noktada o sırada kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybı olayını engelledi. İtfaiye ekipleri araçların üzerine düşen ağaç dalını kaldırırken, yetkililer de araçların sahibine haber verdi. Araçlarda hasar oluşurken, çalışmalar sonucunda ağaç dalları caddeden kaldırıldı.





"YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜK, 'DOĞAL AFET' DEDİLER"

Aracının tavanında hasar oluşan Arif Özkan, "Saat 16.00 sıralarında park etmiştim. Aradılar, geldim. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaç. Tavanda hasar büyük, aracın değeri düşecek. Yetkililerle görüştük, 'Bu doğal afet' dediler. Otoparkın önlemi olması lazım. Bu ağaç burada, tamam, ama buraya otopark yapanlar da onlar. Doğal afet olduğu için sigorta kapsamında olmayabilirmiş" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul