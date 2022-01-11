Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Katip Kasım Mahallesi Beşikçi sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıktığı binanın çatısında hasar oluştu.

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

 Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

 19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title