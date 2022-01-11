Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Katip Kasım Mahallesi Beşikçi sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıktığı binanın çatısında hasar oluştu.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet