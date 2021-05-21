Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü, saniyelerle ölümden döndüler
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Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü, saniyelerle ölümden döndüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te 3 katlı ahşap bina bir anda çöktü.

Fatih'te 3 katlı ahşap bina bir anda çöktü. Bina çökmeden önce oradan geçen 2 kadın saniyelerle kurtulurken, çöken binanın enkazı drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 12: 30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Tayahatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Sesleri duyan vatandaşlar ne olduğu anlamazken, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bina içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti.

Çökmeden saniyeler önce oradan geçtiler

Bina çökmeden saniyeler önce oradan geçen 2 kadının ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sokak üzerinden geçen 2 kadın bina önünden geçtikten saniyeler sonra binanın yıkıldığı görülüyor. Saniyeler içerisinde yıkılan binanın enkazı ise drone ile havadan görüntülendi.

Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası iş makineleri ile binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

FATİH BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fatih belesiyesinden çökmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Fatih'te yoğun yağış yüzünden Cankurtaran Tayahatun Mahallesi Tayahatun Sokak 34 numaradaki çöken tarihi tescilli binanın 12 Şubat 2020 tarihinde rölövesi ve restitüsyon projesi Fatih Belediyesi tarafından alınarak anıtlar kuruluna bildirilmiştir. 08 Nisan 2021 tarihinde kurul onayı ile zemin kata kadar ahşap bölümlerinin söküm kararı verilen binanın mülk sahipleri, Fatih Belediyesi'ne müracaat ederek sökümün kendileri tarafından gerçekleştirmesi talebi üzerine söküm izin evrakları hazırlandığı sırada yoğun yağış nedeniyle binada çökme meydana gelmiştir" denildi.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü, saniyelerle ölümden döndüler
Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü, saniyelerle ölümden döndüler
Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü, saniyelerle ölümden döndüler
Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü, saniyelerle ölümden döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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