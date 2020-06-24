Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başaramadınız
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Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başaramadınız

Cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşmasında bir süre ekranlara ara vereceğini belirten Fatih Portakal, kanaldan kovulduğu yönündeki iddialara "Hala başaramadılar" sözleriyle yanıt verdi.

24.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:23

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı.

PORTAKAL'DAN İDDİALARA YANIT

Fatih Portakal'ın yapmış olduğu bu çıkış sosyal medyada "FOX TV'den kovuldu" iddialarını gündeme getirdi. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Fatih Portakal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

Fatih Portakal'dan kanaldan kovuldu iddialarına yanıt: Başamadınız

"HALA BAŞARAMADILAR"

Tekne dümeninde fotoğrafını paylaşan Portakal, yaptığı açıklamada "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediğiniz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.

Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başaramadınız

Manşet

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