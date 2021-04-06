Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında?

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Ovacık ilçesi belediye başkanı olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile Tunceli Belediye Başkanı seçildi. 1968 yılında Ovacık'ta doğan Fatih Mehmet Maçoğlu hayatı haberimizde. Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında?

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Maçoğlu, 1968 yılında Ovacık, Çemberlitaş Köyü'nde dünyaya geldi. On bir kardeşi bulunan Mehmet Maçoğlu, ilk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Ardından Bingöl Sağlık Lisesi'nde okudu, ardından Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı.Askerlik durumuu nedeniyle Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerliğinin akabinde ise Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı. 1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliği yaptı. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu.