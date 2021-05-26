Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu hayatı ve biyografisi! Fatih Koyunoğlu kaç yaşında, nereli?
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Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu hayatı ve biyografisi! Fatih Koyunoğlu kaç yaşında, nereli?

Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu hayatı ve biyografisi! Fatih Koyunoğlu kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Fatih Koyunoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Fatih Koyunoğlu hakkında merak edilenler. Fatih Koyunoğlu hayatı ve biyografisi. Fatih Koyunoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Fatih Koyunoğlu merak konusu oldu. İşte Fatih Koyunoğlu hakkında merak edilen Fatih Koyunoğlu kimdir, Fatih Koyunoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1979

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: İstanbul

1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda "Çanakkale Geçilmez Destanı" ile tiyatroya başladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2003-2007 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda "İkinci Caddenin Mahkumu", "Klakson Borazanlar Bırtlar", "Yaşamın kıyısında Melih Cevdet", "Kadınlarda Savaşı Yitirdi", "Sezuan'ın İyi İnsanı", "Teneke", "Günün Adamı" adlı oyunlarda rol aldı. "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir", "Geniş Zamanlar", "Aşk Kapıyı Çalınca", "Dağlar Delisi" oynamış olduğu TV dizileridir. "İki Süper Filim Birden" ve "Plajda" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Bölge Hastanesi

• Albay Kuş

• Generaller, Savaş Ve Barbekü

• Generallerin 5 Çayı

• Teneke

• Klakson Borazanlar Bırtlar

• İkinci Caddenin Mahkumu

• Yaşamın kıyısında Melih Cevdet

• Kadınlarda Savaşı Yitirdi

• Sezuanın İyi İnsanı

• Günün Adamı.

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Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu hayatı ve biyografisi! Fatih Koyunoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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