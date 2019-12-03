Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok sert açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'nin yararına bir şey beklenmez. Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşları Bilderberg ve Catham House'dan geçerse o insandan ülkeye, millete hayır gelmez." dedi.
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a perde arkasında destek veren Abdullah Gül ile ilgili çok sert sözler söyledi.
Biz10 TV'ye katılan Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün son temsilcileri kim tartışmasında, eski Refah Partili Abdullah Gül'den Türkiye'nin yararına bir şey beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Erbakan, "Ülke olarak sıkıntılı bir durumdayız. Ama bu sıkıntılı süreçte sizlerinde tuzu, biberi var. Şimdi gelip sıfır kilometre kurtarıcı olarak yola çıkıyorlar. Bir defa açıkça söyleyeyim, bir insanın yolu Bilderberg ve Catham House'dan geçerse o insandan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez.
CATHAM HAUSE ÇIKIŞI
Efendim beni Catham House davet etti. Peki Erbakan Hocayı niye davet etmiyorlardı? Fatih Erbakan'ı niye davet etmiyorlardı? 'Davet ettiler' diyerek kurtulamazsın ki, bu kuruluşlar Siyonizm kuruluşları. Ne işin var oralarda? Bunlardan ülkeye bir hayır gelmiş mi?" dedi.