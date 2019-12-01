Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

01.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:51

Yeniden Refah Partisi'nin Kandıra'daki programında konuşan Fatih Erbakan, AKP'ye katılacağı iddialarına cevap verdi.

Partisinin Turan Güneş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kandıra İlçe Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

BABA ERBAKAN DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Partisinin AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara da tepki gösteren Erbakan, "Bu ülkede vatandaşın ekonomik göstergelerini düzelten tek bir hükümet vardı o hükümetin adı da 54. Erbakan hükümetiydi. Gittiğimiz her yerde vatandaş önümüzü kesip 'Allah Erbakan hocamızdan razı olsun. Eğer o gelip de o maaş zamlarını yapmasaydı bugün aldığımız bu paranın yarısını alıyor olacaktık.' diyorlar. Eğer yeniden o maaş zamlarına kavuşmak istiyorsanız, yeniden bolluk ve bereket istiyorsanız, yeniden büyük Türkiye istiyorsanız hep birlikte Yeniden Refah'ta toplanacaksınız diyoruz" ifadelerini kullandı.