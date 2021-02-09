Fast ne demek? Fast anlamı ne?
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Fast ne demek? Fast anlamı ne?

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:46
Fast ne demek? Fast anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fast, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fast ne demek? Fast anlamı ne? İşte, Fast kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fast kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fast anlamı ne? Fast ne demek?

FAST NE DEMEK?

Fast İngilizce bir kelimedir . Türkçe karşılıĞI "hızlı" demektir.

Fast: Hızlı

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