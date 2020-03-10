Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kasablanka kentinde solumun sorunu, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkları olan 89 yaşındaki Faslı bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Uzman ekip tarafından gözetim altında tutulan hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.
FRANSIZ TURİSTTE KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, cumartesi günü Marakeş'e gelen Fransız bir turistte koronavirüs görüldüğünü ve ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirmişti.
Açıklamada, Fransız turistin karantina altına alındığı ve sağlık durumunun endişe verici olmadığı kaydedilmişti.
NE OLMUŞTU?
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Ölü sayısının her geçen gün arttığı Avrupa ülkesinde daha önce spor müsabakaları iptal edilmiş, okullar kapatılmıştı.
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