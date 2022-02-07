Fas'ta binlerce kişi düştüğü kuyuda ölen 5 yaşındaki Rayyan'ı son yolcuğuna uğurladı
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Fas'ta düştüğü kuyuda yaklaşık 5 gün mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Rayyan Oran için köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Fas'ta düştüğü kuyuda yaklaşık 5 gün mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Rayyan Oran için köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Şafşavan bölgesindeki İğran köyünde yaşayan Rayyan'ın cenazesi, taziyelerin de kabul edildiği dedesinin evinden kaldırıldı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen cenaze törenine ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra yetkililer de katıldı.
Faslı çocuğun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Rayyan, Şafşavan kentinde 1 Şubat'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşmüş, 100 saatten uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 6 Şubat'ta cansız bedenine ulaşılmıştı.