Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri! 'Bon Voyage' şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri! 'Bon Voyage' şarkı sözleri nelerdir?

Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri! 'Bon Voyage' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Faruk Sabancı ve Ece Seçkin'in birlikte söyledikleri Bon Voyage şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 750 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri nelerdir? Bon Voyage şarkı sözleri nedir?

Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri nelerdir? Tüm şarkı sözleri sizlerle...

FARUK SABANCI & ECE SEÇKİN - BON VOYAGE SÖZLERİ

Bir daha asla yok demiştim oysa

Nasıl da fark ettin kanatlarımı

Küt küt kalbim icimden saysam da

Yazarım kendimce deli miyim ne?

Al beni çek götür hep bekledim seni

"Cuk" olunmaz ki bu kadar

İstersen önce tut bir elimi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Omzunda güzel rüyalar!

Bon voyage!

Tek atışta,çapkın çapkın bakışta Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Buluruz okyanusu seninle akışta

Tek atışla,tatlım sen bu bakışla

Kitledin kalbimi

Voulez vous, avec moi?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Ali Mahir Başarır Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Burak Elmas Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri! 'Bon Voyage' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:43:33. #1.14#

title