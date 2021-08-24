Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri! 'Bon Voyage' şarkı sözleri nelerdir?
Faruk Sabancı ve Ece Seçkin'in birlikte söyledikleri Bon Voyage şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 750 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri nelerdir? Bon Voyage şarkı sözleri nedir?
Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri nelerdir? Tüm şarkı sözleri sizlerle...
FARUK SABANCI & ECE SEÇKİN - BON VOYAGE SÖZLERİ
Bir daha asla yok demiştim oysa
Nasıl da fark ettin kanatlarımı
Küt küt kalbim icimden saysam da
Yazarım kendimce deli miyim ne?
Al beni çek götür hep bekledim seni
"Cuk" olunmaz ki bu kadar
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Omzunda güzel rüyalar!
Bon voyage!
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