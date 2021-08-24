Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri! 'Bon Voyage' şarkı sözleri nelerdir?

Faruk Sabancı ve Ece Seçkin'in birlikte söyledikleri Bon Voyage şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 750 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Faruk Sabancı & Ece Seçkin - Bon Voyage sözleri nelerdir? Bon Voyage şarkı sözleri nedir?