Faruk Cheff kimdir? Faruk Gezen kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Faruk Cheff kimdir? Faruk Gezen kimdir, kaç yaşında, nereli?

24.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:57
Faruk Cheff kimdir? Faruk Gezen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yaptıkları farklı balık yemekleriyle ünlenen Ahlatlı Gezen kardeşler, Ankara'da faaliyet gösteren Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından 2019 yılının şefleri olarak seçildi. Peki, Faruk Cheff kimdir? Faruk Gezen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Gezen kimdir?

Yaptıkları farklı balık yemekleriyle ünlenen Ahlatlı Gezen kardeşler, Ankara'da faaliyet gösteren Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından 2019 yılının şefleri olarak seçildi.

FARUK CHEFF (GEZEN) KİMDİR?

Faruk Gezen ve kardeşi Mehmet Gezen de deniz ürünleri şefidir. Faruk Gezen 4 Ekim 1985 yılında dünyaya geldi ve 35 yaşındadır. Mehmet Gezen ise 1986 yılında Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde doğdu. Şefler aslen Bitlislidir. Şef Mehmet Gezen evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ankara'da deniz ürünleri üzerine kurdukları restaurantta yaptıkları yenilikçi balık yemekleri ve ilginç sunumlarıyla dikkatleri çekmeyi başaran Gezen kardeşler, her geçen gün sektörde daha da büyüdüklerini ifade ediyor.

Sosyal medyada olduğu gibi bir çok televizyon kanalında da yaptıkları yemek programlarıyla dikkat çekmekte olan Gezen kardeşler, çeşit çeşit balık yemekleri ve ilginç sunum tarzlarıyla çok beğeniliyor. Kardeşler, yapmış oldukları birbirinden farklı ve leziz balık yemekleriyle Türkiye'de ün saldı.

Faruk Cheff kimdir? Faruk Gezen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni de olan Mehmet ve Faruk Gezen kardeşler, balık yemeklerini tatmak için bir çok siyasetçi, iş adamı ve ünlü sanatçıları ağırladıklarını belirterek, "Sabır ve azim ile çalışan bir insanın elde edemeyeceği başarı yoktur. Meslek hayatımıza memleketimiz Ahlat'tan başlayarak Ankara'da deniz ürünleri ile mesleğimizin geleceğine ışık tuttuk. Dünyaya açılıp deniz ürünlerinde tek marka olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Gezen kardeşler, Ankara'da faaliyet gösteren Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından 2019 yılında yılın şefleri seçildi.

Faruk Cheff kimdir? Faruk Gezen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Faruk Gezen, ayrıca deniz ürünlerini nasıl keseceğiniz, temizleyeceğiniz ve pişireceğinizin videolarını gösteren kendinden başlıklı bir YouTube kanalı yönetiyor.

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