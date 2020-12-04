Faruk Batuhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
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Faruk Batuhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

04.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:01
Faruk Batuhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Faruk Batuhan'ın hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki Faruk Batuhan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi, doğum tarihi kaç?

Faruk Batuhan kimdir, mesleği ne? Masterchef yarışmasındaki Faruk Batuhan kimdir, aslen nereli, astrolog ile ilgileniyor mu?

FARUK BATUHAN KİMDİR?

Faruk Batuhan 1986 yılında İstanbulda doğdu. 34 yaşındaki Faruk Batuhan, İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Bir dönem otel ve restoranlarda çalışan Öner, daha sonra bir fast-food zincirinin marka şefi oldu.

Faruk Batuhan doğum tarihi : 1986

Faruk Batuhan kaç yaşında : 34 yaşında

Faruk Batuhan mesleği ne : Şef, Mühendis

Faruk Batuhan nereli : İstanbul doğumlu

Faruk Batuhan Öner, üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Faruk Batuhan şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapmaktadır. En favori mutfağı ise Osmanlı ve Uzak Doğu mutfağıdır.

Ek olarak Astrolog alanına da ilgi duyan Faruk Batuhan sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor.

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