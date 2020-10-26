Faruk Acar kimdir? Faruk Acar nereli? Faruk Acar hangi dizide oynuyor?

Oyunculuğu ile göz dolduran başarılı tiyatrocu Faruk Acar kimdir? Faruk Acar kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

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FARUK ACAR KİMDİR?

11 Ocak 1979 (40 yaşında) yılında ve Adana doğan Faruk Acar Çukurova Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Faruk Acar Oğlak burcudur. Oyuncu özel yaşamını paylaşmayı pek sevmediğinden bu konu ile ilgili pek bilgi veremiyoruz sizlere.

Faruk Acar tv oyunculuğunda ilk deneyimini 2007 yılında Benim ve Roz'un Sonbaharı isimli sinema filmi ile yaşamıştır.

FARUK ACAR HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Atv ekranlarının her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Necip karakterini canlandıran Faruk Acar dizinin kötü karakteri Vedat Sayar'ın en güvendiği adamı ve korumasıdır. Aslında yüreği kötü olmayan Necip bu kötülüğü yapmaya mecburdur.