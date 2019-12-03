Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı
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Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin göreve başladığını açıkladı.

03.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12
Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , hesabından yaptığı paylaşımda, farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin göreve başladığını açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında, "İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." dedi.

"İSTANBUL FARKLI RENKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Videoda Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; "Birçok farklı kimliğin, inancın bir arada olduğu bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İBB eşit hizmet ilkesi gereği, bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor." ifadelerini kullandı.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ise; her inanışa mensup vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceklerini belirtti. Videoda Katolik Kilisesi Pederi Remzi Diril ve Alevi Dedesi Feyzullah Yıldız'ın da açıklamalarda bulunması dikkat çekti.


Haber Videosu

: Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı
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