: Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı

03.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin göreve başladığını açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında, "İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." dedi.

"İSTANBUL FARKLI RENKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Videoda Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; "Birçok farklı kimliğin, inancın bir arada olduğu bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İBB eşit hizmet ilkesi gereği, bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor." ifadelerini kullandı.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ise; her inanışa mensup vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceklerini belirtti. Videoda Katolik Kilisesi Pederi Remzi Diril ve Alevi Dedesi Feyzullah Yıldız'ın da açıklamalarda bulunması dikkat çekti.

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