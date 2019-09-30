Fark etmek nasıl yazılır? TDK farketmek ayrı mı bitişik mi yazılır?

30.09.2019 16:05

Fark etmek kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Farketmek nasıl yazılır? Fark etmek mi farketmek mi? Ayrı mı bitişik mi yazılır? TDK'ya göre farketmek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

FARK ETMEK NASIL YAZILIR? AYRI MI BİTİŞİK Mİ?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "gitgide" şeklindedir.

TDK sözlüğe göre zarf olan fark etmek kelimesi;

1. görmek, seçmek,

2. anlamak, sezmek,

3. değişmek, başkalaşmak,

4. ayırt etmek anlamlarına gelmektedir.

FARK ETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti." - Attila İlhan

"Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti." - Tarık Buğra

"Konuşma kesilmiyor, şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim." - Refik Halit Karay